Visites commentées de l’église Saint-Quentin de Wirwignes, Église Saint-Quentin, Wirwignes

Informations pratiques

Visites commentées de l’église Saint-Quentin de Wirwignes 19 et 20 septembre Église Saint-Quentin Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

L’association des Amis de l’Église de Wirwignes propose 2 visites commentées par Françoise Robin, Docteur en Littérature Médiévale et Présidente de l’association, auteur de l’ouvrage Saint-Quentin de Wirwignes, une église rêvée. Ces visites présentent l’état et l’histoire du monument ainsi que de ceux qui l’ont servi notamment l’abbé Paul Lecoutre.

La communication est sonorisée pour permettre une bonne audition des participations.

L’église est éclairée mais non chauffée.

Pas de WC sur place.

Accès PMR possible.

Les visites sont effectuées en dehors des horaires de cérémonie et célébrations cultuelles.

L’accès au chœur, à la chaire et au clocher sont interdits.

Église Saint-Quentin 8 Rue de l’Église, 62240 Wirwignes, France Wirwignes 62240 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33664658496 https://www.amis-eglise-wirwignes.fr/ http://www.facebook.com/groups/amis.eglise.wirwignes Cette église surprenante a été entièrement transformée par l’abbé Paul Lecoutre, de 1869 à sa mort en 1906. On peut dater son premier état du XIIe. Accolée à une tour guerrière, elle était plus étroite, sans voûte et sans pavement. Le chœur, construit à la fin du XVe, était plus petit. L’abbé Lecoutre, inspiré par un voyage vers la Terre Sainte et l’Italie en 1867, se lança dans un vaste projet de refondation de l’église. Le chœur est élargi, la nef est augmentée de huit chapelles latérales et surélevée par une voûte à la hauteur du chœur. La tour est surélevée puis couverte d’une flèche. La décoration foisonnante de couleurs et de matériaux, le mobilier original, l’abondance des statues et des textes sacrés font de cette église une œuvre unique, conçue par un seul homme. En 1928, l’abbé Baheux fait construire une grotte de Lourdes et ajoute une collection remarquable de statues de Georges Bernardi. Elle est inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 2006. Parking sur place.

L’association des Amis de l’Église de Wirwignes propose 2 visites commentées par Françoise Robin, Docteur en Littérature Médiévale et Présidente de l’association, auteur de l’ouvrage Saint-Quentin de…

© Les amis de l’église Saint-Quentin de Wirwignes