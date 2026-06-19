Exposition Retour home coming Abbaye de Tuffé Tuffé Val de la Chéronne

Informations pratiques

Tuffé Val de la Chéronne

Exposition Retour home coming

Abbaye de Tuffé 2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

L’exposition Retour home coming présente les œuvres de Diana Brennan, mêlant textile et nature. Ces créations sont inspirées par les incendies ravageurs en Australie et explorent textures et impacts environnementaux.

D’origine australienne, Diana Brennan vit et travaille en France.

Tout en enseignant pendant 20 ans à l’École supérieure d’arts appliqués Duperré de Paris, elle a poursuivi son travail d’artiste, participant à de nombreux événements artistiques.

Ses œuvres ont été largement exposées en France, en Europe, en Australie et à New-York.

Influencée par la luminosité de son pays natal, elle est fascinée par les effets de la lumière sur ses structures textiles, utilisant de la maille revisitée par l’emploi de fils de cuivre, inox, lin, nylon.

Elle est aussi à l’aise avec les grands formats de ses robes de lune qu’avec de petites œuvres qu’elle nous propose comme autant de regards portés sur les détails.

En 2009 Diana a exposé trois Robes de lune au Prieuré de Tuffé et cette année elle revient avec son exposition Retour , où elle a le sentiment de revenir à la maison.

Cette fois-ci, ses robes et son travail sur les incendies en Australie vont investir les 3 grandes salles du Prieuré.

Au-delà des créations dans le style que nous lui connaissons, l’exposition Retour permet de découvrir sa sensibilité face aux conséquences des incendies qui ont ravagé une partie de l’Australie, son pays d’origine. Hommes, faune, flore n’ont pas été épargnés par le feu qui a dévasté une partie de son Australie natale en 2012, puis en 2020. .

Abbaye de Tuffé 2 Allée Sylvia Jakubowitz Tuffé Val de la Chéronne 72160 Sarthe Pays de la Loire amis.abbaye.tuffe@orange.fr

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English :

The exhibition %AB Retour home coming %BB features works by Diana Brennan that blend textiles and nature. These creations are inspired by the devastating wildfires in Australia and explore textures and environmental impacts.

L’événement Exposition Retour home coming Tuffé Val de la Chéronne a été mis à jour le 2026-06-19 par CDT72