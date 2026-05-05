Exposition Rêveries Juniville

Juniville

Exposition Rêveries

1 rue du Pont Paquis Juniville Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23

Vernissage samedi 9 mai à 17h Python est une artiste fascinée par le vivant et sa fragilité. Elle multiplie les techniques et les supports, au gré de ses contemplations, de ses émotions, ou des messages qu’elle livre.Son émerveillement pour la forêt et la jungle et ses engagements en faveur des plus vulnérables imprègnent son travail. Ses axes de recherche, qui vont de la dyade de la vie et la mort à la protection des espèces, en passant par un vif engagement féministe, ont trouvé un large écho lorsqu’elle a vécu au Mexique. La culture vibrante, le muralisme, le syncrétisme et les mythologies de ce pays de cœur continuent de l’influencer.La passion pour la richesse des détails fait le reste, et façonne notamment des portraits où fusionnent animaux, végétation luxuriante, plumes, ossements et stigmates laissés par l’homme sur son environnement. Des mondes parallèles oniriques et denses imaginés comme des refuges.

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1 rue du Pont Paquis Juniville 08310 Ardennes Grand Est +33 9 61 25 97 33 musee-verlaine@wanadoo.fr

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English :

Opening Saturday, May 9, 5pm Python is an artist fascinated by living things and their fragility. Her work is imbued with a sense of wonder for the forest and the jungle, and a commitment to helping the most vulnerable. Her research interests, which range from the dyad of life and death to species protection and a strong feminist commitment, found a broad echo when she lived in Mexico. The vibrant culture, muralism, syncretism and mythologies of this country of the heart continue to influence her, and her passion for the richness of detail does the rest, notably shaping portraits where animals, lush vegetation, feathers, bones and the stigmata left by man on his environment merge. Dense, dreamlike parallel worlds imagined as refuges.

L’événement Exposition Rêveries Juniville a été mis à jour le 2026-05-06 par Ardennes Tourisme