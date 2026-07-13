Informations pratiques

Vaux-sur-Mer

Exposition Rita Wagner

Galerie Saint Étienne Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-13

Exposition de l’artiste Rita Wagner au Temple de Vaux-Sur-Mer

.

Galerie Saint Étienne Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine rita.wagner@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exhibition by artist Rita Wagner at the Temple de Vaux-Sur-Mer

L’événement Exposition Rita Wagner Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par Mairie de Vaux-sur-mer