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AGENDA · Vaux-sur-Mer

Exposition Rita Wagner Vaux-sur-Mer

lundi 13 juillet 2026 · Vaux-sur-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Adresse
Galerie Saint Étienne
Ville
17640 Vaux-sur-Mer
Département
Charente-Maritime
Tarif

Vaux-sur-Mer

Exposition Rita Wagner

Galerie Saint Étienne Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-13

Exposition de l’artiste Rita Wagner au Temple de Vaux-Sur-Mer
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Galerie Saint Étienne Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   rita.wagner@orange.fr

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English :

Exhibition by artist Rita Wagner at the Temple de Vaux-Sur-Mer

L’événement Exposition Rita Wagner Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par Mairie de Vaux-sur-mer

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