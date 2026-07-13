AGENDA · Vaux-sur-Mer
Exposition Rita Wagner Vaux-sur-Mer
lundi 13 juillet 2026 · Vaux-sur-Mer
Informations pratiques
Vaux-sur-Mer
Exposition Rita Wagner
Galerie Saint Étienne Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-13
Exposition de l’artiste Rita Wagner au Temple de Vaux-Sur-Mer
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Galerie Saint Étienne Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine rita.wagner@orange.fr
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English :
Exhibition by artist Rita Wagner at the Temple de Vaux-Sur-Mer
L’événement Exposition Rita Wagner Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-07 par Mairie de Vaux-sur-mer
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