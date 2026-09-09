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Exposition : Roquefixade en noir et blanc, Mairie de Roquefixade, Roquefixade

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Roquefixade · Roquefixade

Exposition : Roquefixade en noir et blanc, Mairie de Roquefixade, Roquefixade

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mairie de Roquefixade
Adresse
1 place de la Bastide, 09300 Roquefixade
Ville
09300 Roquefixade
Département
Ariège
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Exposition : Roquefixade en noir et blanc 19 et 20 septembre Mairie de Roquefixade Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À travers des photographies anciennes, découvrez la vie d’un village aux XIXe et XXe siècles : travaux agricoles, écoles, fêtes et cérémonies…
La juxtaposition de vues d’hier et d’aujourd’hui permet d’observer les transformations du paysage au fil du temps. Photographies, plaques de verre, diaporamas, vidéos et plans vous guideront dans cette exploration de la mémoire locale.

Mairie de Roquefixade 1 place de la Bastide, 09300 Roquefixade Roquefixade 09300 Ariège Occitanie
A travers des photographies anciennes, découvrez la vie d’un village aux XIX et XX èmes siècles. Les travaux agricoles, les écoles, les fêtes et cérémonies … Observez par juxtaposition.

© Patrimoine de Roquefixade

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