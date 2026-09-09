Exposition : Roquefixade en noir et blanc, Mairie de Roquefixade, Roquefixade

Informations pratiques

Exposition : Roquefixade en noir et blanc 19 et 20 septembre Mairie de Roquefixade Ariège

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

À travers des photographies anciennes, découvrez la vie d’un village aux XIXe et XXe siècles : travaux agricoles, écoles, fêtes et cérémonies…

La juxtaposition de vues d’hier et d’aujourd’hui permet d’observer les transformations du paysage au fil du temps. Photographies, plaques de verre, diaporamas, vidéos et plans vous guideront dans cette exploration de la mémoire locale.

Mairie de Roquefixade 1 place de la Bastide, 09300 Roquefixade Roquefixade 09300 Ariège Occitanie

A travers des photographies anciennes, découvrez la vie d’un village aux XIX et XX èmes siècles. Les travaux agricoles, les écoles, les fêtes et cérémonies … Observez par juxtaposition.

© Patrimoine de Roquefixade