Informations pratiques

« Roquefixade : Site Patrimonial Remarquable » : une châtellenie royale à préserver 19 et 20 septembre Mairie de Roquefixade Ariège

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez l’exposition « Un patrimoine en pierre à préserver : un château, des cabanes », consacrée à deux éléments emblématiques du patrimoine de Roquefixade.

En 1288, Philippe le Hardi acquiert les terres de Roquefixade, transforme le château primitif en forteresse royale et fonde la bastide. Grâce à une maquette, des panneaux didactiques, des vidéos et d’autres supports, l’exposition retrace l’histoire de cette forteresse, son état actuel ainsi que les enjeux de sa sécurisation et de sa conservation.

L’exposition met également à l’honneur les nombreuses cabanes en pierre recensées sur la commune. Témoins de la vie rurale et d’un savoir-faire traditionnel, elles sont présentées à travers des maquettes, des panneaux d’inventaire et des photographies qui invitent à mieux comprendre leur histoire et l’importance de leur préservation.

Mairie de Roquefixade 1 place de la Bastide, 09300 Roquefixade Roquefixade 09300 Ariège Occitanie

Un patrimoine en pierre à préserver : un château, des cabanes.

© J. Jany pour Patrimoine de Roquefixade