Exposition : roulez jeunesse, Mairie, Fécamp
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Fécamp
Informations pratiques
Exposition : roulez jeunesse 19 et 20 septembre Mairie Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Bruno Lemesle est photographe et cinéaste documentariste. Une particularité de son travail est d’accorder une place essentielle à la jeunesse de nos quartiers, que ce soit dans le contexte de créations personnelles ou bien lors de résidences artistiques dans des établissements scolaires.
Le photographe proposera les plus récents travaux réalisés par et avec les élèves du collège Georges Cuvier, et du lycée Descartes. Exposition aile gauche de l’hôtel de ville jusqu’au 20 novembre.
Mairie 1 place du Général Leclerc, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie
Bruno Lemesle est photographe et cinéaste documentariste. Une particularité de son travail est d’accorder une place essentielle à la jeunesse de nos quartiers, que ce soit dans le contexte de ou bien…
©Bruno Lemesle
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