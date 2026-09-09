Exposition : roulez jeunesse, Mairie, Fécamp

Informations pratiques

Exposition : roulez jeunesse 19 et 20 septembre Mairie Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bruno Lemesle est photographe et cinéaste documentariste. Une particularité de son travail est d’accorder une place essentielle à la jeunesse de nos quartiers, que ce soit dans le contexte de créations personnelles ou bien lors de résidences artistiques dans des établissements scolaires.

Le photographe proposera les plus récents travaux réalisés par et avec les élèves du collège Georges Cuvier, et du lycée Descartes. Exposition aile gauche de l’hôtel de ville jusqu’au 20 novembre.

Mairie 1 place du Général Leclerc, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

Bruno Lemesle est photographe et cinéaste documentariste. Une particularité de son travail est d’accorder une place essentielle à la jeunesse de nos quartiers, que ce soit dans le contexte de ou bien…

©Bruno Lemesle