Exposition S de Den Chamanie et Le Ichaman La Corbata Rosa, galerie d’art actuel Massais 79150

Informations pratiques

La corbata rosa, galerie d’art actuel professionnelle et indépendante,

présente l’exposition S, une présentation sensible et plurielle de deux artistes :

Den Chamanie et Le Ichaman. Elle se tiendra dans notre salle n°1, l’ancien

quai de réception de la laiterie coopérative de Massais à Val en Vignes du 19

septembre au 22 novembre 2026. Le vernissage en présence des artistes se

tiendra le samedi 19 septembre 2026 à 19h.

Den Chamanie et Le Ichaman portent deux regards unis par des liens étroits

et une même conviction : celle du dessin comme langage sensible, capable

de révéler les non-dits, de rendre visibles les émotions et de donner forme à

ce qui échappe parfois aux mots. À travers le dessin, la peinture et

l’expression graphique, ils explorent les territoires du portrait, de l’autoportrait

et, plus largement, les multiples facettes de l’âme humaine. Père et fils, ils ont

évolué côte à côte dans un dialogue artistique nourri d’observations, de

transmissions et d’influences réciproques.

Den Chamanie interroge depuis plusieurs décennies la représentation de

l’humain à travers une pratique picturale où le visage devient le lieu d’une

exploration psychologique et sensible. Son influence sur le travail de Le

Ichaman apparaît dans la densité du trait, la parenté avec le dessin de

presse et cette recherche constante d’expressivité. Nourries par l’univers du

dessin, leurs œuvres donnent corps aux émotions, aux tensions et aux fragilités

qui façonnent nos identités. Si leurs écritures plastiques diffèrent par leurs

intentions et leurs générations, elles se rejoignent dans une même volonté de

dépasser la simple ressemblance pour révéler ce qui affleure derrière les

visages. Entre mémoire, introspection et altérité, l’exposition dessine ainsi un

territoire commun où le visible dialogue avec l’invisible, où chaque portrait

devient la trace d’une présence singulière, presque chamanique.

La corbata rosa est accessible en accès libre du mercredi au dimanche de

14h à 18h30 ainsi que sur rendez-vous les autres jours et créneaux.

Au plaisir de vous recevoir à Val en Vignes autour des œuvres de nos artistes.

François-Victor Brunet pour la corbata rosa.

Exposition S, présentation plurielle de Den Chamanie et Le Ichaman du

samedi 19 septembre au dimanche 22 novembre 2026 en salle 1 de la galerie

la corbata rosa. Ouverture en accès libre du mercredi au dimanche de 14h à

18h30 ainsi que sur rendez-vous les autres jours et créneaux. La corbata rosa,

ancienne coopérative laitière de Massais, 7 rue de la laiterie, 79150 Val-en

Vignes. contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72 / lacorbatarosa.com