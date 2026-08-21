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AGENDA · Jungholtz

Exposition SACM, quels beaux produits, Salle polyvalente, Jungholtz

samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente · Jungholtz

Exposition SACM, quels beaux produits, Salle polyvalente, Jungholtz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
rue Henri Latscha 68500 Jungholtz
Ville
68500 Jungholtz
Département
Haut-Rhin

Exposition SACM, quels beaux produits 19 et 20 septembre Salle polyvalente Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion de son bicentenaire, découvrez une exposition qui décrit les vocations successives des emprises industrielles utilisées un temps par la SACM à Jungholtz, ainsi que l’histoire des ouvriers de l’usine et les différents types de fabrication.
Entrée libre.

Salle polyvalente rue Henri Latscha 68500 Jungholtz Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est
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©Bertrand Risacher

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