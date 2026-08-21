Exposition SACM, quels beaux produits, Salle polyvalente, Jungholtz
samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente · Jungholtz
Informations pratiques
Exposition SACM, quels beaux produits 19 et 20 septembre Salle polyvalente Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
À l’occasion de son bicentenaire, découvrez une exposition qui décrit les vocations successives des emprises industrielles utilisées un temps par la SACM à Jungholtz, ainsi que l’histoire des ouvriers de l’usine et les différents types de fabrication.
Entrée libre.
Salle polyvalente rue Henri Latscha 68500 Jungholtz Jungholtz 68500 Haut-Rhin Grand Est
À l’occasion de son bicentenaire, découvrez cette exposition qui décrit les vocations successives des emprises industrielles utilisées un temps par la SACM à Jungholtz ainsi que l’histoire des de et …
©Bertrand Risacher
À voir aussi à Jungholtz (Haut-Rhin)
- Conférence: La SACM à Jungholtz, Salle polyvalente, Jungholtz 18 septembre 2026
- Déambulation, 10 rue de l’usine, Jungholtz 19 septembre 2026