Exposition Saint-Héand d’hier et d’aujourd’hui, Maison François 1er, Saint-Héand

Informations pratiques

Exposition Saint-Héand d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Maison François 1er Loire

Visite gratuite sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

SAINT-HÉAND D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

À travers cette exposition, le club ApolloPhoto propose un voyage dans le temps à la découverte de Saint-Héand.

Des photographies anciennes du village sont mises en regard de prises de vue actuelles, réalisées depuis les mêmes lieux et sous des angles similaires. Cette confrontation permet de mesurer, parfois en un seul regard, les transformations du paysage, des rues, des bâtiments et de la vie du village au fil des années.

Une manière de parcourir l’histoire de Saint-Héand, d’observer les transformations du village au fil des décennies, mais aussi une belle occasion d’évoquer de nombreux souvenirs.

Maison François 1er Place Clémenceau 42570 Saint-Héand Saint-Héand 42570 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 30 41 23 https://www.saint-heand.fr/transitions/histoire-et-patrimoine/ https://www.facebook.com/VilledeSaintHeand Aujourd’hui utilisée comme espace d’exposition et de valorisation du patrimoine local, cette demeure des XVe et XVIe siècles appartenait aux Tréméolles de Barge.

Cette famille s’allia aux Fayeuls, dont le blason — un fayard (hêtre) surmonté d’une étoile — devint par la suite celui de Saint-Héand. Parking gratuit à proximité.

Desservie par la ligne 27 du réseau STAS.

SAINT-HÉAND D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

©clubapollophoto