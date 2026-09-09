Exposition Zoom Pierre Angénieux, Maison François 1er, Saint-Héand

Informations pratiques

Exposition Zoom Pierre Angénieux 19 et 20 septembre Maison François 1er Loire

Visite gratuite sans réservation, avec audioguide, limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

ZOOM PIERRE ANGÉNIEUX

À la découverte d’un Héandais qui a révolutionné l’image

Installée au cœur de la Maison François 1er, l’exposition « ZOOM Pierre Angénieux » vous invite à découvrir le parcours exceptionnel de Pierre Angénieux, ingénieur-opticien né à Saint-Héand et figure majeure de l’histoire du cinéma et de la photographie.

Inventeur et industriel visionnaire, Pierre Angénieux a marqué l’histoire de l’optique par de nombreuses innovations, dont le développement du zoom moderne. Les objectifs conçus à Saint-Héand ont accompagné les plus grandes aventures de l’image, du cinéma à la conquête spatiale, jusqu’aux premières images de l’Homme sur la Lune.

À travers objets, objectifs, photographies, documents et vidéos, l’exposition retrace également l’histoire de l’entreprise Angénieux et son lien étroit avec Saint-Héand et ses habitants.

Une immersion dans une aventure à la fois humaine, industrielle et technologique, née à Saint-Héand et aujourd’hui connue dans le monde entier.

Maison François 1er Place Clémenceau 42570 Saint-Héand Saint-Héand 42570 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 30 41 23 https://www.saint-heand.fr/transitions/histoire-et-patrimoine/ https://www.facebook.com/VilledeSaintHeand Aujourd’hui utilisée comme espace d’exposition et de valorisation du patrimoine local, cette demeure des XVe et XVIe siècles appartenait aux Tréméolles de Barge.

Cette famille s’allia aux Fayeuls, dont le blason — un fayard (hêtre) surmonté d’une étoile — devint par la suite celui de Saint-Héand. Parking gratuit à proximité.

Desservie par la ligne 27 du réseau STAS.

ZOOM PIERRE ANGÉNIEUX

©Angénieux