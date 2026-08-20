Exposition Saint-Lary-Soulan en archives, Salle polyvalente, Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Exposition Saint-Lary-Soulan en archives 19 et 20 septembre Salle polyvalente Hautes-Pyrénées

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’association Parcours d’architecture vous invite à découvrir ou redécouvrir l’architecture et le patrimoine du XXe siècle de Saint-Lary à travers une sélection de documents issus des archives municipales.

Salle polyvalente Rue Vincent Mir, Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 65170 Saint-Lary Hautes-Pyrénées Occitanie 06 51 76 86 46 http://parcoursdarchitecture.com

L’association Parcours d’architecture propose de découvrir et de redécouvrir l’architecture et le patrimoine du XXe siècle de Saint-lary à travers une sélection de documents tirés des archives…

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