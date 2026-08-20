Exposition Saint-Lary-Soulan en archives, Salle polyvalente, Saint-Lary-Soulan
samedi 19 septembre 2026 · Salle polyvalente · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Exposition Saint-Lary-Soulan en archives 19 et 20 septembre Salle polyvalente Hautes-Pyrénées
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’association Parcours d’architecture vous invite à découvrir ou redécouvrir l’architecture et le patrimoine du XXe siècle de Saint-Lary à travers une sélection de documents issus des archives municipales.
Salle polyvalente Rue Vincent Mir, Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan 65170 Saint-Lary Hautes-Pyrénées Occitanie 06 51 76 86 46 http://parcoursdarchitecture.com
L’association Parcours d’architecture propose de découvrir et de redécouvrir l’architecture et le patrimoine du XXe siècle de Saint-lary à travers une sélection de documents tirés des archives…
© Droits réservés
À voir aussi à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées)
- Soirée jeux de société au Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 20 août 2026
- Concert La Chorale d’Aragnouet église du village Saint-Lary-Soulan 20 août 2026
- Réveil aquatique Saint-Lary-Soulan 21 août 2026
- PATOULAND HARIBO au village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 21 août 2026
- Atelier Cyanographie Association ArtLab Eclore Salle polyvalente Saint-Lary-Soulan 21 août 2026