Saint-Lary-Soulan

Concert La Chorale d’Aragnouet

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

La chorale d’Aragnouet, créée en 1978, est réputée pour son interprétation des chants montagnards et la préservation des traditions pyrénéennes.

Depuis plus de quarante ans, elle fait vivre le patrimoine musical local à travers des prestations chaleureuses et authentiques.

Eglise du village .

église du village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 43 81 eglise.aurelouron@free.fr

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English :

The Aragnouet choir, founded in 1978, is renowned for its interpretation of mountain songs and the preservation of Pyrenean traditions.

For over forty years, the choir has been bringing the local musical heritage to life with warm, authentic performances.

L’événement Concert La Chorale d’Aragnouet Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65