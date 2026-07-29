Le Pla d’Adet en Fête SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Le Pla d’Adet en Fête

SAINT-LARY-SOULAN SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

A partir de 15h après-midi happy !!!

jeux gonflables (gratuits) / Pétanque / Petit marché

Repas et soirée dansante

Sangria

Plateau de charcuterie, verrines et navettes

Tajine salé sucré

Panna Cotta aux fruits de saison

Vin rouge et rosé

Tarifs

35€

32€ adhérent

29€ enfant de -10 ans

Animation dj de 19h à minuit

Organisé par l’Asso du Pla. Réservation pour le repas avant le 3 août au ☎️ 06 74 72 19 54 / 05 62 98 41 03 .

SAINT-LARY-SOULAN SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie info@saintlary.com

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English :

Starting at 3:00 p.m.—let the fun begin!!!

Inflatable games (free) / Petanque / Small market

Dinner and dance party

Sangria

Charcuterie platter, verrines, and navettes

Sweet and savory tagine

Panna cotta with seasonal fruits

Red and rosé wine

Prices

35?

32? for members

29? for children under 10

DJ entertainment from 7:00 p.m. to midnight

L’événement Le Pla d’Adet en Fête Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de St Lary|CDT65