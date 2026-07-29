Le Pla d’Adet en Fête SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
jeudi 6 août 2026 · SAINT-LARY-SOULAN · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Le Pla d’Adet en Fête
SAINT-LARY-SOULAN SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
A partir de 15h après-midi happy !!!
jeux gonflables (gratuits) / Pétanque / Petit marché
Repas et soirée dansante
Sangria
Plateau de charcuterie, verrines et navettes
Tajine salé sucré
Panna Cotta aux fruits de saison
Vin rouge et rosé
Tarifs
35€
32€ adhérent
29€ enfant de -10 ans
Animation dj de 19h à minuit
Organisé par l’Asso du Pla. Réservation pour le repas avant le 3 août au ☎️ 06 74 72 19 54 / 05 62 98 41 03 .
SAINT-LARY-SOULAN SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie info@saintlary.com
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English :
Starting at 3:00 p.m.—let the fun begin!!!
Inflatable games (free) / Petanque / Small market
Dinner and dance party
Sangria
Charcuterie platter, verrines, and navettes
Sweet and savory tagine
Panna cotta with seasonal fruits
Red and rosé wine
Prices
35?
32? for members
29? for children under 10
DJ entertainment from 7:00 p.m. to midnight
L’événement Le Pla d’Adet en Fête Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de St Lary|CDT65
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