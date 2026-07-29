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Le Pla d’Adet en Fête SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

jeudi 6 août 2026 · SAINT-LARY-SOULAN · Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
SAINT-LARY-SOULAN
Adresse
SAINT LARY PLA D'ADET
Ville
65170 Saint-Lary-Soulan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Saint-Lary-Soulan

Le Pla d’Adet en Fête

SAINT-LARY-SOULAN SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 15:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

A partir de 15h après-midi happy !!!
jeux gonflables (gratuits) / Pétanque / Petit marché
Repas et soirée dansante

Sangria
Plateau de charcuterie, verrines et navettes
Tajine salé sucré
Panna Cotta aux fruits de saison
Vin rouge et rosé

Tarifs
35€
32€ adhérent
29€ enfant de -10 ans

Animation dj de 19h à minuit
Organisé par l’Asso du Pla. Réservation pour le repas avant le 3 août au ☎️ 06 74 72 19 54 / 05 62 98 41 03   .

SAINT-LARY-SOULAN SAINT LARY PLA D’ADET Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie   info@saintlary.com

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English :

Starting at 3:00 p.m.—let the fun begin!!!
Inflatable games (free) / Petanque / Small market
Dinner and dance party

Sangria
Charcuterie platter, verrines, and navettes
Sweet and savory tagine
Panna cotta with seasonal fruits
Red and rosé wine

Prices
35?
32? for members
29? for children under 10

DJ entertainment from 7:00 p.m. to midnight

L’événement Le Pla d’Adet en Fête Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-23 par OT de St Lary|CDT65

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