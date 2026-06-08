Atelier cyanographie Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Atelier cyanographie

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

La cyanotypie est une technique photographique datant de 1842 qui produit des tirages photographiques en négatif d’un bleu profond. Camille ROMERO utilise cette technique pour obtenir des décorations murales originales et uniques ainsi que d’autres objets.

La cyanotypie consiste à créer des tirages en utilisant la lumière du soleil et une solution photosensible résultant d’un mélange de sels et de fer.

Les feuilles ou fleurs choisies associées au soleil permettent à l’eau et à la solution de révéler des tirages d’un bleu profond, immortalisant la beauté de la nature.

10 personnes maximum, 7 ans minimum.

Prix 5€ .

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

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English :

Cyanotype is a photographic technique dating back to 1842 that produces deep blue negative photographic prints. Camille ROMERO uses this technique to create original and unique wall decorations and other objects.

Cyanotyping involves creating prints using sunlight and a photosensitive solution made from a mixture of salts and iron.

Selected leaves or flowers combined with sunlight allow the water and solution to reveal deep blue prints, immortalizing the beauty of nature.

L’événement Atelier cyanographie Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de St Lary|CDT65