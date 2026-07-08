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AGENDA · Saint-Lary-Soulan

Thé dansant Jardin des Thermes Saint-Lary-Soulan

jeudi 9 juillet 2026 · Jardin des Thermes · Saint-Lary-Soulan

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
Jardin des Thermes
Adresse
14 Rue de Soulan
Ville
65170 Saint-Lary-Soulan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Saint-Lary-Soulan

Thé dansant

Jardin des Thermes 14 Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:30:00
fin : 2026-07-09 18:30:00

Date(s) :
2026-07-09

Profitez d’un thé dansant convivial devant les thermes.
Déplacé dans le hall des thermes si intempéries.   .

Jardin des Thermes 14 Rue de Soulan Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81  info@saintlary.com

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English :

Enjoy a convivial tea dance in front of the thermal baths.

L’événement Thé dansant Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-30 par OT de St Lary|CDT65

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