Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Fête Pastorale Hospice du Rioumajou

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 11:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

11H Retrouvez les stands du Parc National des Pyrénées, la librairie du Vagabond Immobile et des dédicaces sous le chapiteau. d’auteurs.

11H45 Allocutions officielles de Ombeline Perez Maire de Saint-Lary Soulan, Didier Brun Maire de Sailhan, Didier Fourtine Maire de Tramezaïgues et le Parc National des Pyrénées avec le soutien du département des Hautes-Pyrénées.

12H30 Apéritif offert par l’association du Livre Pyrénéen d’Aure et de Sobrarbe suivi d’un pique-nique sur le site.

13H Repas sur réservation (20€) animé par par le groupe de Jean-Louis Vidalon

LES CHANTS DU BERGER.

14H30 JEAN-JACQUES CAMARRA L’homme et l’ours, je t’aime moi non plus ! Projection d’un DVD Cohabitation Ours et Pastoralisme (à l’intérieur de l’hospice).

16H30 BENOIT SEVERAC

Connaissez-vous la chanson ? Lecture musicale.

ASSOCIATION LIVRE PYRENEEN D’AURE ET DU SOBRARBE. .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

11:00 a.m. Visit the Pyr%E9n%E9es National Park booths, the Vagabond Immobile bookstore, and book signings by authors under the big top.

11:45 a.m. Official remarks by Ombeline Perez, Mayor of Saint-Lary Soulan, Didier Brun, Mayor of Sailhan; Didier Fourtine, Mayor of Tramezagues; and the Pyrenees National Park, with support from the Hautes-Pyrénées Department.

12:30 p.m. Aperitif hosted by the Association du Livre Pyrénéen d’Aure et de Sobrarbe, followed by a picnic on site.

1:00 p.m. Lunch by reservation (20?) featuring a performance by Jean-Louis Vidalon’s group:

LES CHANTS DU BERGER.

2:30 PM JEAN-JACQUES CAMARRA: “Man and Bear: I Love You, But Then Again, Maybe Not!” %BB DVD screening: %AB Bears and Pastoralism: Coexistence %BB (%E0 inside the hospice).

4:30 PM BENOIT SEVERAC

%ABDo You Know the Song?%BB Musical reading.

L’événement Fête Pastorale Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de St Lary|CDT65