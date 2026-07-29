Fête Pastorale Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan
jeudi 6 août 2026 · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Fête Pastorale Hospice du Rioumajou
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
11H Retrouvez les stands du Parc National des Pyrénées, la librairie du Vagabond Immobile et des dédicaces sous le chapiteau. d’auteurs.
11H45 Allocutions officielles de Ombeline Perez Maire de Saint-Lary Soulan, Didier Brun Maire de Sailhan, Didier Fourtine Maire de Tramezaïgues et le Parc National des Pyrénées avec le soutien du département des Hautes-Pyrénées.
12H30 Apéritif offert par l’association du Livre Pyrénéen d’Aure et de Sobrarbe suivi d’un pique-nique sur le site.
13H Repas sur réservation (20€) animé par par le groupe de Jean-Louis Vidalon
LES CHANTS DU BERGER.
14H30 JEAN-JACQUES CAMARRA L’homme et l’ours, je t’aime moi non plus ! Projection d’un DVD Cohabitation Ours et Pastoralisme (à l’intérieur de l’hospice).
16H30 BENOIT SEVERAC
Connaissez-vous la chanson ? Lecture musicale.
ASSOCIATION LIVRE PYRENEEN D’AURE ET DU SOBRARBE. .
SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com
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English :
11:00 a.m. Visit the Pyr%E9n%E9es National Park booths, the Vagabond Immobile bookstore, and book signings by authors under the big top.
11:45 a.m. Official remarks by Ombeline Perez, Mayor of Saint-Lary Soulan, Didier Brun, Mayor of Sailhan; Didier Fourtine, Mayor of Tramezagues; and the Pyrenees National Park, with support from the Hautes-Pyrénées Department.
12:30 p.m. Aperitif hosted by the Association du Livre Pyrénéen d’Aure et de Sobrarbe, followed by a picnic on site.
1:00 p.m. Lunch by reservation (20?) featuring a performance by Jean-Louis Vidalon’s group:
LES CHANTS DU BERGER.
2:30 PM JEAN-JACQUES CAMARRA: “Man and Bear: I Love You, But Then Again, Maybe Not!” %BB DVD screening: %AB Bears and Pastoralism: Coexistence %BB (%E0 inside the hospice).
4:30 PM BENOIT SEVERAC
%ABDo You Know the Song?%BB Musical reading.
L’événement Fête Pastorale Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-22 par OT de St Lary|CDT65
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