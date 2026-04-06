Exposition Saint-Laurent-la-Roche, regards d’artistes Église La Chailleuse
Exposition Saint-Laurent-la-Roche, regards d’artistes Église La Chailleuse lundi 3 août 2026.
La Chailleuse
Exposition Saint-Laurent-la-Roche, regards d’artistes
Église Chemin de l’Église La Chailleuse Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 14:00:00
fin : 2026-08-14 18:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Exposition Saint-Laurent-la-Roche, regards d’artistes du 3 au 14 aôut de 14h à 18h à l’église de Saint-Laurent-la-Roche.
Au printemps, des artistes amateurs et professionnels ont été invités à peindre le village de Saint-Laurent-la-Roche, ses paysages, son belvédère, sa Madone et son église. Quarante peintres présentent leurs œuvres dans le cadre de cette exposition collective, offrant une diversité de regards sur le site et son environnement. .
Église Chemin de l’Église La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Exposition Saint-Laurent-la-Roche, regards d’artistes
L’événement Exposition Saint-Laurent-la-Roche, regards d’artistes La Chailleuse a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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