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Concerts les estivales St Laurent la Roche Ferme vigneronne chez Dédé La Chailleuse

Concerts les estivales St Laurent la Roche Ferme vigneronne chez Dédé La Chailleuse

Concerts les estivales St Laurent la Roche Ferme vigneronne chez Dédé La Chailleuse vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Ferme vigneronne chez Dédé

Adresse : 4 Rue des Gribars

Ville : 39570 La Chailleuse

Département : Jura

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Tarif réduit Tarif réduit

La Chailleuse

Concerts les estivales St Laurent la Roche

Ferme vigneronne chez Dédé 4 Rue des Gribars La Chailleuse Jura

Tarif : – – EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :
2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04

Les Estivales ont lieu les 1er vendredis de mai à septembre autour de la ferme vigneronne chez Dédé.

– 1er mai Concert Pop Rock variété 20h
– 5 juin Concert country rock et US cars 20h
– 3 juillet Concert 100% live disco et années 80 20h
– 7 août Concert succès légendaires 20h
– 4 septembre Concert tribute 100% Renaud

Buvette et restauration sur place. Sur réservation.   .

Ferme vigneronne chez Dédé 4 Rue des Gribars La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 36 50 43 

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English : Concerts les estivales St Laurent la Roche

L’événement Concerts les estivales St Laurent la Roche La Chailleuse a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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