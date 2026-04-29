Concerts les estivales St Laurent la Roche Ferme vigneronne chez Dédé La Chailleuse
Concerts les estivales St Laurent la Roche Ferme vigneronne chez Dédé La Chailleuse vendredi 5 juin 2026.
La Chailleuse
Concerts les estivales St Laurent la Roche
Ferme vigneronne chez Dédé 4 Rue des Gribars La Chailleuse Jura
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04
Les Estivales ont lieu les 1er vendredis de mai à septembre autour de la ferme vigneronne chez Dédé.
– 1er mai Concert Pop Rock variété 20h
– 5 juin Concert country rock et US cars 20h
– 3 juillet Concert 100% live disco et années 80 20h
– 7 août Concert succès légendaires 20h
– 4 septembre Concert tribute 100% Renaud
Buvette et restauration sur place. Sur réservation. .
Ferme vigneronne chez Dédé 4 Rue des Gribars La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 36 50 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concerts les estivales St Laurent la Roche
L’événement Concerts les estivales St Laurent la Roche La Chailleuse a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
À voir aussi à La Chailleuse (Jura)
- Randonnée des 3 châteaux Église La Chailleuse 30 mai 2026
- Visites guidées église de Saint-Laurent-la-Roche, chemin de l’église, saint-laurent-la-roche, 39570 La Chailleuse, La Chailleuse 27 juin 2026
- Visite guidée de l’église Église La Chailleuse 27 juin 2026
- Conférence Un hôpital au Moyen Age à Saint-Laurent-la-Roche Salle polyvalente La Chailleuse 9 juillet 2026
- Exposition Saint-Laurent-la-Roche, regards d’artistes Église La Chailleuse 3 août 2026