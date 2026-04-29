Concerts les estivales St Laurent la Roche Ferme vigneronne chez Dédé La Chailleuse

La Chailleuse

Concerts les estivales St Laurent la Roche

Ferme vigneronne chez Dédé 4 Rue des Gribars La Chailleuse Jura

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04

Les Estivales ont lieu les 1er vendredis de mai à septembre autour de la ferme vigneronne chez Dédé.

– 1er mai Concert Pop Rock variété 20h

– 5 juin Concert country rock et US cars 20h

– 3 juillet Concert 100% live disco et années 80 20h

– 7 août Concert succès légendaires 20h

– 4 septembre Concert tribute 100% Renaud

Buvette et restauration sur place. Sur réservation. .

Ferme vigneronne chez Dédé 4 Rue des Gribars La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 36 50 43

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English : Concerts les estivales St Laurent la Roche

L’événement Concerts les estivales St Laurent la Roche La Chailleuse a été mis à jour le 2026-04-29 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE