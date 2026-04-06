Randonnée des 3 châteaux Église La Chailleuse
Randonnée des 3 châteaux Église La Chailleuse samedi 30 mai 2026.
La Chailleuse
Randonnée des 3 châteaux
Église Chemin de l’Église La Chailleuse Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Randonnée des 3 chateaux à Saint-Laurent-la-Roche le 30 mai distance 14 km, dénivelé 580 m. Rendez-vous devant l’église avec son pique-nique à 8h30 pour un café d’accueil.
Cette randonnée propose une boucle au départ de Saint-Laurent-la-Roche, à la découverte de deux anciens sites castraux et château de Gevingey. Le parcours débute avec la visite commentée par Jean-Charles Allain,
chercheur en histoire locale, de l’emplacement de l’ancien château fort de Saint-Laurent-la-Roche, détruit sur ordre de Louis XIV. Le parcours se poursuit vers Geruge et Montorient, où subsistent les traces d’un petit
château. La descente vers Gevingey permet une pause pique-nique tiré du sac dans le parc du château, avant le retour vers Saint-Laurent-la-Roche.
Inscription en ligne. .
Église Chemin de l’Église La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Randonnée des 3 châteaux
L’événement Randonnée des 3 châteaux La Chailleuse a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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