Randonnée des 3 châteaux Église La Chailleuse

La Chailleuse

Randonnée des 3 châteaux

Église Chemin de l’Église La Chailleuse Jura

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 08:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Randonnée des 3 chateaux à Saint-Laurent-la-Roche le 30 mai distance 14 km, dénivelé 580 m. Rendez-vous devant l’église avec son pique-nique à 8h30 pour un café d’accueil.

Cette randonnée propose une boucle au départ de Saint-Laurent-la-Roche, à la découverte de deux anciens sites castraux et château de Gevingey. Le parcours débute avec la visite commentée par Jean-Charles Allain,

chercheur en histoire locale, de l’emplacement de l’ancien château fort de Saint-Laurent-la-Roche, détruit sur ordre de Louis XIV. Le parcours se poursuit vers Geruge et Montorient, où subsistent les traces d’un petit

château. La descente vers Gevingey permet une pause pique-nique tiré du sac dans le parc du château, avant le retour vers Saint-Laurent-la-Roche.

Inscription en ligne. .

Église Chemin de l’Église La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Randonnée des 3 châteaux

L’événement Randonnée des 3 châteaux La Chailleuse a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE