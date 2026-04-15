Visites guidées église de Saint-Laurent-la-Roche, chemin de l’église, saint-laurent-la-roche, 39570 La Chailleuse, La Chailleuse

Visites guidées église de Saint-Laurent-la-Roche 27 et 28 juin chemin de l’église, saint-laurent-la-roche, 39570 La Chailleuse Jura

Entrée et visite gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:30:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Ancienne dépendance de l’abbaye de Gigny, d’où est parti l’abbé Bernon fondateur de Cluny, l’église se niche dans un écrin naturel, perchée sur le premier contrefort du Jura, face au belvédère de la Madone. Ce site, prisé des randonneurs, offre un cadre exceptionnel où histoire et paysage se rencontrent.

Outre son emplacement privilégié, l’édifice abrite un étonnant patrimoine artistique : statuaire du XVIe siècle, un tableau daté de 1613 représentant Les Sept Douleurs de la Vierge, ainsi que des vitraux dédiés à Saint-Laurent. Une découverte majeure vient enrichir cet héritage : une peinture murale du début du XVIe siècle, L’Adoration des Mages, mise au jour dans les années 1960. Parmi les figures représentées, Philibert de Chalon, chef des armées de Charles Quint, y apparaît sous les traits d’un des rois mages.

L’histoire de l’église est également indissociable de celle du château de Saint-Laurent-la-Roche, place forte emblématique jadis défendue par Lacuzon, héros de la Franche-Comté. Cette place forte, symbole de résistance, fut finalement démantelé en 1668 sur ordre de Louis XIV.

On y trouve aujourd’hui le belvédère de la Madone qui propose aux visiteurs une magnifique vue à 360° sur la plaine de Bresse et les premiers contreforts du Jura. Cette statue de la Vierge a une histoire troublée puisque des attentats ont tenté de la détruire par trois fois en 1904-1905. La troisième fut la bonne puisque la charge d’explosif l’a totalement détruite. Une nouvelle statue n’a été réinstallée qu’en 1926 et nous fêtons cette année son centenaire.

chemin de l’église, saint-laurent-la-roche, 39570 La Chailleuse chemin de l’église, saint-laurent-la-roche, 39570 La Chailleuse La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « amivesaintlaurent@gmail.com »}]

Des bénévoles passionnés font découvrir cette église classée et son riche passé. On évoque Cluny, Philibert de Chalon, la conquête de la Franche-Comté au travers de bien des anecdotes. histoire de la Franche Comté Visite église

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