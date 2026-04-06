Conférence Un hôpital au Moyen Age à Saint-Laurent-la-Roche Salle polyvalente La Chailleuse
Conférence Un hôpital au Moyen Age à Saint-Laurent-la-Roche Salle polyvalente La Chailleuse jeudi 9 juillet 2026.
La Chailleuse
Conférence Un hôpital au Moyen Age à Saint-Laurent-la-Roche
Salle polyvalente 141 Rue du Bourg La Chailleuse Jura
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Conférence Un hôpital au Moyen Age à Saint-Laurent-la-Roche le jeudi 9 juillet à 20h à salle polyvalente d’Arthenas (située à 2 km au sud de la mairie par la route D72).
Par Jean-Charles Allain, chercheur en histoire locale Au XIVᵉ siècle, Marguerite de Vienne, veuve du seigneur de Saint-Laurent-la-Roche, fonda un hôpital destiné à accueillir pauvres et voyageurs. Il ne subsiste de cet établissement que la chapelle et son histoire est largement méconnue. Jean-Charles Allain nous propose de redonner vie à cette institution disparue en retraçant son rôle, son organisation et son
évolution au fil des siècles jusqu’à la Révolution. Une plongée passionnante dans la charité médiévale
et la mémoire du village.
Entrée 10 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. Sur inscription. .
Salle polyvalente 141 Rue du Bourg La Chailleuse 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 46 27 45 amivesaintlaurent@gmail.com
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English : Conférence Un hôpital au Moyen Age à Saint-Laurent-la-Roche
L’événement Conférence Un hôpital au Moyen Age à Saint-Laurent-la-Roche La Chailleuse a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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