Visite guidée de l’église Église La Chailleuse
Visite guidée de l’église Église La Chailleuse samedi 27 juin 2026.
La Chailleuse
Visite guidée de l’église
Église Chemin de l’Église La Chailleuse Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-19 2026-09-20
Visite guidée de l’église de Saint-Laurent-la-Roche
– Samedi 27 et dimanche 28 juin, aux Journées du patrimoine de pays de 14h à 18h
– Tous les mardis de juillet et août à 15h à 17h
– Samedi 19 et dimanche 20 septembre, aux Journées Européennes du Patrimoine de 14h à 18h
Des bénévoles passionnés ouvrent l’église et font découvrir aux visiteurs cet édifice classée et son
riche passé.
Lors de cette visite commentée, on évoque Louis XIV, le peintre du roi Van der Meulen, Philibert de Chalon, Huguette de Sainte Croix accusée d’avoir fait assassiner son mari, Charlotte de la Favée, morte en couche et très aimée de son mari… et bien d’autres anecdotes.
Des guides de visite de l’église sont disponibles gratuitement pour les visiteurs étrangers en anglais,
espagnol, flamand et allemand. .
Église Chemin de l’Église La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite guidée de l’église
L’événement Visite guidée de l’église La Chailleuse a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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