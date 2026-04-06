Concert de chant grégorien avec Les Ambrosiniens Église La Chailleuse

La Chailleuse

Concert de chant grégorien avec Les Ambrosiniens

Église Chemin de l’Église La Chailleuse Jura

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 16:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Concert de chant grégorien avec Les Ambrosiniens le 9 août à 16h30 à l’église de Saint-Laurent-la-Roche.

Le chœur Les Ambrosiniens, de Dijon rassemble une vingtaine de chanteurs dédiés au chant grégorien. Le groupe s’est distingué par son travail approfondi du répertoire cistercien, notamment à l’abbaye d’Hauterive. Il donne des concerts spirituels, souvent dans des lieux chargés d’histoire et hautement symboliques, comme à l’Abbaye de Fontenay. Acteurs majeurs des grandes commémorations autour de Cîteaux et de saint Bernard, Les Ambrosiniens se produisent régulièrement à la cathédrale Saint Bénigne à Dijon et dans les abbayes de Bourgogne.

Participation libre au profit de la restauration de l’église. .

Église Chemin de l’Église La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert de chant grégorien avec Les Ambrosiniens

L’événement Concert de chant grégorien avec Les Ambrosiniens La Chailleuse a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE