Concert de chant grégorien avec Les Ambrosiniens Église La Chailleuse
Concert de chant grégorien avec Les Ambrosiniens Église La Chailleuse dimanche 9 août 2026.
La Chailleuse
Concert de chant grégorien avec Les Ambrosiniens
Église Chemin de l’Église La Chailleuse Jura
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 16:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Concert de chant grégorien avec Les Ambrosiniens le 9 août à 16h30 à l’église de Saint-Laurent-la-Roche.
Le chœur Les Ambrosiniens, de Dijon rassemble une vingtaine de chanteurs dédiés au chant grégorien. Le groupe s’est distingué par son travail approfondi du répertoire cistercien, notamment à l’abbaye d’Hauterive. Il donne des concerts spirituels, souvent dans des lieux chargés d’histoire et hautement symboliques, comme à l’Abbaye de Fontenay. Acteurs majeurs des grandes commémorations autour de Cîteaux et de saint Bernard, Les Ambrosiniens se produisent régulièrement à la cathédrale Saint Bénigne à Dijon et dans les abbayes de Bourgogne.
Participation libre au profit de la restauration de l’église. .
Église Chemin de l’Église La Chailleuse 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert de chant grégorien avec Les Ambrosiniens
L’événement Concert de chant grégorien avec Les Ambrosiniens La Chailleuse a été mis à jour le 2026-04-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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