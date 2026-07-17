Exposition « Saint-Martin-le-Beau : Flânerie en images », Manoir de Thomas Bohier, Saint-Martin-le-Beau

Informations pratiques

Exposition « Saint-Martin-le-Beau : Flânerie en images » Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h00 Manoir de Thomas Bohier Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Exposition de cartes postales et de photos mettant en lumière le patrimoine de la commune de Saint-Martin-le-Beau.

Manoir de Thomas Bohier 17 rue de Tours 37270 Saint-Martin-le-Beau Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06 32 09 23 44 http://amisdumanoirthomasbohier.fr Manoir du XVIe siècle dont la construction serait attribuée à Michel Estève. Il fut la propriété de Thomas Bohier, surintendant des Finances de Louis XI à François Ier.

Restauré par l’Association des Amis du Manoir Thomas Bohier, le manoir est aujourd’hui, un lieu de rencontres et d’expositions à caractère culturel. St Martin le Beau au carrefour route Dép D 40 de Montlouis à La Croix en Touraine, et route Dép D 283 d’ Amboise à Athée sur Cher . dans Saint Martin, prendre rue de Tours ( rue de l’ église à la »Bouteille » )

Exposition de cartes postales et de photos mettant en lumière le patrimoine de la commune de Saint-Martin-le-Beau.

©Les amis du Manoir Thomas BOHIER