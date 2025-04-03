Soirée culturelle Auberge de la Treille Saint-Martin-le-Beau
Soirée culturelle Auberge de la Treille Saint-Martin-le-Beau vendredi 12 juin 2026.
Saint-Martin-le-Beau
Soirée culturelle Auberge de la Treille
Saint-Martin-le-Beau Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-19 2026-06-25
Soirée culturelle de l’Auberge de la Treille.
Rencontre-Cocktail. Participation 13€ (+7€ pour les personnes restant diner) réservation indispensable.
Soirée culturelle de l’Auberge de la Treille.
Rencontre-Cocktail. Participation 13€ (+7€ pour les personnes restant diner) réservation indispensable. 13 .
Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 67 17 contact@auberge-de-la-treille.com
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English :
Cultural evening at the Auberge de la Treille.
Rencontre-Cocktail. Participation 13? (7? for those staying for dinner) reservation essential.
L’événement Soirée culturelle Auberge de la Treille Saint-Martin-le-Beau a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER