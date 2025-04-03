Saint-Martin-le-Beau

Soirée culturelle Auberge de la Treille

Saint-Martin-le-Beau Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-19 2026-06-25

Soirée culturelle de l’Auberge de la Treille.

Rencontre-Cocktail. Participation 13€ (+7€ pour les personnes restant diner) réservation indispensable.

Soirée culturelle de l’Auberge de la Treille.

Rencontre-Cocktail. Participation 13€ (+7€ pour les personnes restant diner) réservation indispensable. 13 .

Saint-Martin-le-Beau 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 50 67 17 contact@auberge-de-la-treille.com

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English :

Cultural evening at the Auberge de la Treille.

Rencontre-Cocktail. Participation 13? (7? for those staying for dinner) reservation essential.

L’événement Soirée culturelle Auberge de la Treille Saint-Martin-le-Beau a été mis à jour le 2026-05-30 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER