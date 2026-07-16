Exposition : Saint-Pierre l’ouvrière, Salle des fêtes, Saint-Pierre-de-Varengeville

Informations pratiques

Exposition : Saint-Pierre l’ouvrière 19 et 20 septembre Salle des fêtes Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ci-dessus : l’usine de fabrication de moteurs électriques CLARET sur le site du pont des vieux, à Saint-Pierre-de-Varengeville.

Il ya 60 ans: dans la vallée de l’Austreberthe, entre duclair et barentin, Saint-Pierre-de-Varengeville célébrait sa puissance industrielle.

L’usine de moteurs électriques CLARET mobilisait encre plus de 600 ouvriers alors que l’orfèvre Letang Remy prenait avec éclat la relève des anciennes filatures Leurent.

Toute une mémoire ouvrière que l’association patrimoine varengevillais fait revivre en photos, documents et objets.

Salle des fêtes 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime Normandie 06 02 03 12 89 Parking, accès personnes à mobilité réduite.

Exposition de photographies et documents retraçant l’activité industrielle de la vallée de l’Austreberthe.

Thierry delacourt