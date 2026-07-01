Visite guidée du centre d’art de la Matmut – Daniel Havis, Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis, Saint-Pierre-de-Varengeville

Informations pratiques

Visite guidée du centre d’art de la Matmut – Daniel Havis 19 et 20 septembre Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À travers cette visite commentée, découvrez comment le patrimoine du Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis se transforme, se préserve et se réinvente au fil du temps.

De l’histoire du château et des restaurations qui ont permis sa transmission jusqu’à aujourd’hui. Cette visite invite à porter un nouveau regard sur les différentes formes de préservation du patrimoine. La balade se poursuivra dans le parc à la découverte de ses arbres remarquables et des aménagements réalisés en faveur de la biodiversité. Une occasion d’explorer comment un site patrimonial peut évoluer pour répondre aux enjeux de son époque, entre mémoire, transmission et adaptation.

Le parc est labellisé Tourisme et Handicap pour les quatre formes de handicap. Pour toutes questions concernant des besoins spécifiques, veuillez nous contacter à : contact@matmutpourlesarts.fr

Inscrition à venir.

Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis 425 rue du château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.matmutpourlesarts.fr/agenda »}] [{« link »: « mailto:contact@matmutpourlesarts.fr »}]

À travers cette visite commentée, découvrez comment le patrimoine du Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis se transforme, se préserve et se réinvente au fil du temps.

©_I1A4429 ┬® Arnaud Bertereau