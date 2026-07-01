Visite guidée de l’école buissonnière, Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis, Saint-Pierre-de-Varengeville

Informations pratiques

Visite guidée de l’école buissonnière 19 et 20 septembre Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis Seine-Maritime

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Dans le cadre de la thématique européenne « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », découvrez l’École Buissonnière, anciennement Ecole normale des institutrices de Rouen, réhabilitée par la Matmut en hôtel et ensemble de bureaux depuis octobre 2024.

Cette visite commentée vous permettra de revenir sur l’histoire du site et sur le projet architectural qui a permis de préserver et de valoriser plusieurs éléments patrimoniaux remarquables, tels que les façades du bâtiment principal, le clocheton ou encore le cadran de l’horloge du XIXe siècle. Vous découvrirez également comment les espaces ont été repensés grâce à une architecture contemporaine sobre et respectueuse de l’identité du lieu, imaginée par l’agence rouennaise CBA Architectes.

La visite se poursuivra dans la cour de l’établissement, où sont présentées trois sculptures monumentales réalisées par de jeunes artistes dans le cadre d’un concours de création soutenu par la Matmut. Une occasion d’explorer le dialogue entre patrimoine, création contemporaine et transmission.

Pour toutes questions concernant des besoins spécifiques, veuillez nous contacter à : contact@matmutpourlesarts.fr

Inscrition à venir.

Centre d’art contemporain de la Matmut – Daniel Havis 425 rue du château, 76480 Saint-Pierre-de-Varengeville Saint-Pierre-de-Varengeville 76480 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.matmutpourlesarts.fr/agenda »}] [{« link »: « mailto:contact@matmutpourlesarts.fr »}]

Dans le cadre de la thématique européenne « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », découvrez l’École buissonnière, anciennement école normale d’institutrices, réhabilitée et ouverte …

©Studio Matmut