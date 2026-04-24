Exposition-Salon de Printemps des Amis des Arts de Pau Pavillon des Arts Pau
Exposition-Salon de Printemps des Amis des Arts de Pau Pavillon des Arts Pau jeudi 14 mai 2026.
Pau
Exposition-Salon de Printemps des Amis des Arts de Pau
Pavillon des Arts 1 boulevard des Pyrénées Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:00:00
fin : 2026-06-17 19:30:00
Date(s) :
2026-05-14
Exposition de peintures et sculptures des artistes membres de la Société des Amis des Arts de Pau.
Invité d’Honneur Collectif ‘Interpréter et Figurer’ Florent Bordinat Enzo Héraud Benjamin Pléau .
Pavillon des Arts 1 boulevard des Pyrénées Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine amisdesartsdepau@gmail.com
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English : Exposition-Salon de Printemps des Amis des Arts de Pau
L’événement Exposition-Salon de Printemps des Amis des Arts de Pau Pau a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau
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