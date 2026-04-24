Exposition-Salon de Printemps des Amis des Arts de Pau Pavillon des Arts Pau

Pau

Exposition-Salon de Printemps des Amis des Arts de Pau

Pavillon des Arts 1 boulevard des Pyrénées Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-06-17 19:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Exposition de peintures et sculptures des artistes membres de la Société des Amis des Arts de Pau.

Invité d’Honneur Collectif ‘Interpréter et Figurer’ Florent Bordinat Enzo Héraud Benjamin Pléau .

Pavillon des Arts 1 boulevard des Pyrénées Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine amisdesartsdepau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition-Salon de Printemps des Amis des Arts de Pau

L’événement Exposition-Salon de Printemps des Amis des Arts de Pau Pau a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pau