Plus haut L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

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L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre Comédies musicales adultes

Les humains rétrécissent au fil du temps. Pour enrayer le phénomène, un ordinateur sélectionne les neuf esprits les plus brillants du pays et les confine jusqu’à ce qu’ils trouvent une solution.

Création et mise en scène Frédéric Fuertes et Séverine Stocker

Chorégraphies Séverine Rolin

Mise en place vocale Anthony Lille .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

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L’événement Plus haut Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau