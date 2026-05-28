Jungle L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

Jungle

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre Comédies musicales enfants et ados

Dans un futur imaginé, mais probable, un groupe d’adolescentes a été formé pour assurer la survie de notre planète.

Mise en scène et chorégraphies Séverine Stocker .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

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English : Jungle

L’événement Jungle Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau