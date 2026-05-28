Ni l’un ni l’autre L’Art Scène Théâtre Pau
Ni l’un ni l’autre L’Art Scène Théâtre Pau samedi 27 juin 2026.
Pau
Ni l’un ni l’autre
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre Comédies musicales enfants et ados
Quand toutes les émotions de l’adolescent prennent vie au travers de personnages, cela nous offre un spectacle riche en rebondissements !
Mise en scène et chorégraphies Séverine Stocker .
L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ni l’un ni l’autre
L’événement Ni l’un ni l’autre Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau
À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition: Égypte L’âge d’or des fatimides Médiathèque André Labarrère Pau 28 mai 2026
- Conférence Égypte, l’âge d’or des Fatimides Médiathèque André Labarrère Pau 28 mai 2026
- Comprendre la copropriété sans se perdre Maison de l’Habitat et du Patrimoine Pau 28 mai 2026
- Art Scène Théâtre Festival des ateliers L’Art Scène Théâtre Pau 29 mai 2026
- LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES ZENITH DE PAU Pau 29 mai 2026