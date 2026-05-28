Ni l’un ni l’autre L’Art Scène Théâtre Pau

Pau

Ni l’un ni l’autre

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dans le cadre du festival des ateliers de l’Art Scène Théâtre Comédies musicales enfants et ados

Quand toutes les émotions de l’adolescent prennent vie au travers de personnages, cela nous offre un spectacle riche en rebondissements !

Mise en scène et chorégraphies Séverine Stocker .

L’Art Scène Théâtre 9 Rue Pasteur Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 00 09 49 contact@lartscene.fr

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English : Ni l’un ni l’autre

L’événement Ni l’un ni l’autre Pau a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Pau