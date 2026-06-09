Danse Bella Ciao théâtre St Louis Pau
Danse Bella Ciao théâtre St Louis Pau samedi 27 juin 2026.
Pau
Danse Bella Ciao
théâtre St Louis place royale Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27 22:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Les élèves de l’école de danse Le Labo sont fiers de vous présenter leur travail de l’année: Bella Ciao , leur 6ème spectacle de danse.
Sur un air de chanson et de coeurs révolutionnaires, l’histoire d’un amour naissant entre deux êtres de cultures opposées .L’ arrivée de bohémiens déambulants avec leur fête foraine et leur cirque…face à l’Autorité du village, qui refuse cette joie de vivre.. Un peu comme une Esméralda, le Labo s’amuse à mettre l’Amour et le respect de l’Autre en avant.
Avec la participation de Carlinhos et Miu Queiroz au chant et guitare accoustique. .
théâtre St Louis place royale Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 55 20 63 lelabo.pau@gmail.com
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English : Danse Bella Ciao
L’événement Danse Bella Ciao Pau a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pau
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