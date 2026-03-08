Exposition satyres, sérieux s’abstenir ! Musée départemental de la Céramique Lezoux
Exposition satyres, sérieux s’abstenir !
Musée départemental de la Céramique 39 rue de la République Lezoux Puy-de-Dôme
Début : 2026-06-01
fin : 2026-12-31
2026-06-01
Pour l’exposition Satyres, sérieux s’abstenir ! le musée s’associe à la Bibliothèque nationale de France pour présenter, à travers une sélection exceptionnelle de vases et d’objets sur les satyres des créatures aussi indisciplinées qu’irrésistibles.
Musée départemental de la Céramique 39 rue de la République Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 73 42 42 museedelaceramique@puy-de-dome.fr
English :
For the exhibition Satyrs, don’t get too serious! the museum has teamed up with the Bibliothèque nationale de France to present an exceptional selection of vases and objects on satyrs: creatures as unruly as they are irresistible.
