Exposition satyres, sérieux s’abstenir ! Musée départemental de la Céramique Lezoux

Exposition satyres, sérieux s’abstenir !

Musée départemental de la Céramique 39 rue de la République Lezoux Puy-de-Dôme

Pour l’exposition Satyres, sérieux s’abstenir ! le musée s’associe à la Bibliothèque nationale de France pour présenter, à travers une sélection exceptionnelle de vases et d’objets sur les satyres des créatures aussi indisciplinées qu’irrésistibles.

Musée départemental de la Céramique 39 rue de la République Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 73 42 42 museedelaceramique@puy-de-dome.fr

For the exhibition Satyrs, don’t get too serious! the museum has teamed up with the Bibliothèque nationale de France to present an exceptional selection of vases and objects on satyrs: creatures as unruly as they are irresistible.

