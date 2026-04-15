Féminin – Masculin (Archéocapsule : archéologie des sexes) – Inrap, Musée de céramique gallo-romaine, Lezoux

Féminin – Masculin (Archéocapsule : archéologie des sexes) – Inrap 13 et 14 juin Musée de céramique gallo-romaine Puy-de-Dôme

Atelier adultes et enfants dès 10 ans sur réservation (45 mn environ)

Nombre de personnes par atelier : 16 Ateliers à 14 h – 15h – 16 h -17 h- 18 h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T19:00:00+02:00

Découvrez librement l’exposition Féminin Masculin* (Archéocapsule : archéologie des sexes) conçue par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). L’archéologie peut-elle révéler des inégalités entre femmes et hommes ? Les rôles sociaux attribués à chacune et chacun ont-ils évolué à travers les époques ? Venez explorer ces questions passionnantes !

Depuis une cinquantaine d’années, des archéologues s’emploient à recenser, analyser et interpréter des données matérielles, principalement issues de contextes funéraires, afin de mieux distinguer le masculin du féminin. Comme l’âge, le statut social ou encore l’état de santé, l’étude de la différenciation sexuelle est devenue un élément essentiel pour comprendre les sociétés du passé. Il reste difficile d’apporter des réponses pour les périodes les plus lointaines de l’histoire humaine. Certaines hypothèses confirmeraient, à l’appui des vestiges découverts, une existence ancienne des stéréotypes. Tout indique qu’une répartition sexuée du travail et une valorisation sociale des attributions masculines sont une réalité depuis au moins 10 000 ans.

ATELIER

Participez à un atelier pour créer votre propre fibule : un bijou incontournable de la mode antique, porté aussi bien par les femmes que par les hommes.

Profitez également de ce moment au musée pour découvrir l’exposition temporaire « Satyres, sérieux s’abstenir ! ». Une exposition dans le cadre du programme « Dans les collections de la BnF ».

Musée de céramique gallo-romaine 39 Rue de la République, 63190 Lezoux, France Lezoux 63190 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 0473734242 https://musee-ceramique.puy-de-dome.fr/le-musee.html

Découvrez librement l’exposition Féminin Masculin* (Archéocapsule : archéologie des sexes) conçue par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). L’archéologie peut-elle et…

© A. Maillot MDCL63