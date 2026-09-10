Exposition « Sauveterre, sa Tour, sa maquette », Mairie, Sauveterre-de-Béarn

Informations pratiques

Exposition « Sauveterre, sa Tour, sa maquette » 19 et 20 septembre Mairie Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez Sauveterre autrefois à travers une exposition de photographies et de cartes postales anciennes. Un jeu de comparaison vous permettra d’observer l’évolution de la ville entre 1900 et 2000.

Vous pourrez également consulter les plans de la maquette réalisée par M. Gastellu.

Mairie Place Royale, 64390 Sauveterre-de-Béarn Sauveterre-de-Béarn 64390 Moulin de Nays Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 38 50 17

Exposition de photos et cartes postales anciennes de Sauveterre avec jeu de comparaison Sauveterre en 1900 et Sauveterre en 2000.

©amisduvieuxsauveterre