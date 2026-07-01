Exposition : scènes eudoises, Château d’Eu salle du carrosse, Eu
samedi 19 septembre 2026 · Château d'Eu salle du carrosse · Eu
Informations pratiques
Exposition : scènes eudoises 19 et 20 septembre Château d’Eu salle du carrosse Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La donation aux archives municipales de plaques de verre témoignent de scènes de la vie eudoise au siècle passé.
Château d’Eu salle du carrosse 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 0235864400 https://www.ville-eu.fr/ Salle du carrosse du Château d’Eu
La donation aux archives municipales de plaques de verre témoignent de scènes de la vie eudoise au siècle passé.
©archives municipales de la ville d’Eu
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