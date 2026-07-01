Exposition : scènes eudoises, Château d’Eu salle du carrosse, Eu

Informations pratiques

Exposition : scènes eudoises 19 et 20 septembre Château d’Eu salle du carrosse Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La donation aux archives municipales de plaques de verre témoignent de scènes de la vie eudoise au siècle passé.

Château d’Eu salle du carrosse 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 0235864400 https://www.ville-eu.fr/ Salle du carrosse du Château d’Eu

La donation aux archives municipales de plaques de verre témoignent de scènes de la vie eudoise au siècle passé.

©archives municipales de la ville d’Eu