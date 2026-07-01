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Exposition : scènes eudoises, Château d’Eu salle du carrosse, Eu

samedi 19 septembre 2026 · Château d'Eu salle du carrosse · Eu

Exposition : scènes eudoises, Château d’Eu salle du carrosse, Eu

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château d'Eu salle du carrosse
Adresse
76260 Eu
Ville
76260 Eu
Département
Seine-Maritime

Exposition : scènes eudoises 19 et 20 septembre Château d’Eu salle du carrosse Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La donation aux archives municipales de plaques de verre témoignent de scènes de la vie eudoise au siècle passé.

Château d’Eu salle du carrosse 76260 Eu Eu 76260 Seine-Maritime Normandie 0235864400 https://www.ville-eu.fr/ Salle du carrosse du Château d’Eu
La donation aux archives municipales de plaques de verre témoignent de scènes de la vie eudoise au siècle passé.

©archives municipales de la ville d’Eu

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