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Exposition sculpture et peinture Montreuil-Bellay

Exposition sculpture et peinture Montreuil-Bellay mardi 8 septembre 2026.

Adresse : Rue Porte Saint-Jean

Ville : 49260 Montreuil-Bellay

Département : Maine-et-Loire

Début : mardi 8 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Montreuil-Bellay

Exposition sculpture et peinture

Rue Porte Saint-Jean Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-08

Sculptures de karen Buratti et les peintures de Gilbert Houbre.
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Rue Porte Saint-Jean Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 12 87 94 

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English :

Sculptures by Karen Buratti and paintings by Gilbert Houbre.

L’événement Exposition sculpture et peinture Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME

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