Exposition sculpture et peinture Montreuil-Bellay
Exposition sculpture et peinture Montreuil-Bellay mardi 8 septembre 2026.
Montreuil-Bellay
Exposition sculpture et peinture
Rue Porte Saint-Jean Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-08
Sculptures de karen Buratti et les peintures de Gilbert Houbre.
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Rue Porte Saint-Jean Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 60 12 87 94
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English :
Sculptures by Karen Buratti and paintings by Gilbert Houbre.
L’événement Exposition sculpture et peinture Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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