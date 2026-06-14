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[Exposition] Sculptures Galerie Imagine Dieppe

[Exposition] Sculptures Galerie Imagine Dieppe dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Galerie Imagine

Adresse : / 27 Rue des Bains

Ville : 76200 Dieppe

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Dieppe

[Exposition] Sculptures

Galerie Imagine / 27 Rue des Bains Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08

Cet été, prenez le large, explorez, depuis la Galerie Imagine, avec les matelots et les Baigneuses de Sylvie Du Plessis (Rakus élégants et intemporels), le Sous-marin explorateur de Marc Dray (détournement d’objets) ou encore l’Audacieuse et la Pirate de Delphine Devos (sculptures humoristiques).
Des œuvres d’Art côté Galerie et côté Boutique des cartes ou des carnets pour voyager.

Possibilité de visite sur rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture.   .

Galerie Imagine / 27 Rue des Bains Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 18 71 

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English : [Exposition] Sculptures

L’événement [Exposition] Sculptures Dieppe a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie

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