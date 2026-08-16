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AGENDA · Seignosse

Exposition Seignosse esprit photo Seignosse

samedi 22 août 2026 · Seignosse

Exposition Seignosse esprit photo Seignosse

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe
Ville
40510 Seignosse
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Seignosse

Exposition Seignosse esprit photo

Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Le club Seignosse Esprit Photo présente son exposition annuelle.
Exposition photos du club Seignosse Esprit Photo .
Du 22 au 30 août tous les jours de 10h à 19h, au Pôle sportif et culturel Maurice Ravailhe à Seignosse Bourg.
Le club Seignosse Esprit Photo présente son exposition annuelle.

Entrée libre.   .

Pôle sportif & culturel Maurice Ravailhe Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 34 67 36  seignosse.esprit.photo@gmail.com

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English : Exposition Seignosse esprit photo

The Seignosse Esprit Photo club presents its annual exhibition.

L’événement Exposition Seignosse esprit photo Seignosse a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Seignosse

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