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Exposition Silience, les plantes aromatiques poussent Liverdun

Exposition Silience, les plantes aromatiques poussent Liverdun samedi 23 mai 2026.

Adresse : Place d'Armes

Ville : 54460 Liverdun

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Liverdun

Exposition Silience, les plantes aromatiques poussent

Place d’Armes Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24

Un exposition à l’occasion de la 24e médiévale de Liverdun.

Un travail réalisé sur les plantes aromatiques par les Corridartistes.Tout public
0  .

Place d’Armes Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est  

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English :

An exhibition to mark the 24th Liverdun medieval festival.

Work on aromatic plants by the Corridartistes.

L’événement Exposition Silience, les plantes aromatiques poussent Liverdun a été mis à jour le 2026-05-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY

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