Exposition Silience, les plantes aromatiques poussent Liverdun
Exposition Silience, les plantes aromatiques poussent Liverdun samedi 23 mai 2026.
Liverdun
Exposition Silience, les plantes aromatiques poussent
Place d’Armes Liverdun Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Un exposition à l’occasion de la 24e médiévale de Liverdun.
Un travail réalisé sur les plantes aromatiques par les Corridartistes.Tout public
0 .
Place d’Armes Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exhibition to mark the 24th Liverdun medieval festival.
Work on aromatic plants by the Corridartistes.
L’événement Exposition Silience, les plantes aromatiques poussent Liverdun a été mis à jour le 2026-05-13 par TOURISME BASSIN de POMPEY