Liverdun

Journee médievale de Liverdun 24e édition

Rue de la Porte Haute Liverdun Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Pour la 24e Médiévale de Liverdun, retrouvez plus de 500 personnes costumées ; les troupes vont animer la cité médiévale, sur scène et en déambulation. Pour ce retour après les travaux, la thématique tournera autour de la figure mythique de la Vouivre. Animations et spectacles dès samedi soir, ateliers d’initiation et restauration.

L’Office Municipal d’Animation (OMA) de Liverdun vous convie à la 24e édition de sa Fête Médiévale, dès le Samedi 23 Mai 2026 à partir de 17h et le Dimanche 24 Mai 2026 toute la journée. Pour vous faire vivre au rythme du Moyen Âge, la ville haute de Liverdun remonte le temps et se métamorphose après une année d’absence.

Oubliez votre quotidien au profit des odeurs de paille, de la cuisine médiévale, du son de l’activité des artisans et de l’ambiance du marché d’antan!

>> 24ème Médiévale de Liverdun

>> Samedi 23 et Dimanche 24 Mai 2026

> Une Fête pleinement Familiale

Avec les Animations et Spectacles en continu, les Ateliers et Jeux pour les enfants, des Métiers d’Art, une Restauration Médiévale eco-responsable dans la cité médiévale, juchée sur son éperon rocheux, qui domine les environs et offre un panorama exceptionnel sur la Boucle de la Moselle.

Affiche Fête médiévale Liverdun 2026

>> Samedi 23 Mai 2026 dès 17h en ENTREE LIBRE

>> Marché Médiéval et Spectacle Nocturne

Cette année, la fête débute dès le samedi soir (17h00 22h00) avec le marché médiéval et une petite restauration.

> Spectacle de Feu Nocturne à 20h

Le point d’orgue de la soirée sera un grand spectacle de feu centré sur la thématique de l’édition 2026 la Vouivre, créature fantastique légendaire.

>> Dimanche 24 Mai 2026 10h-18h

>> Marché médiéval, spectacles, restauration, ateliers, déambulations

> Des spectacles en continu

Entre prouesse technique, humour, théâtre de rue et musique médiévale, les spectacles s’enchaînent joyeusement dans les rues recouvertes de paille. Cette édition marque également le retour de la célèbre troupe de chevaliers du Ménil Saint-Michel.

> Au programme

– Spectacles équestres et chevauchées

– Combats de chevaliers et campements (Vikings, Templiers…)

– Musiciens, troubadours et déambulations de ménestrels

– Ateliers pour enfants (taille de pierre, poterie, ferronnerie)

– Exposition Autour du conte au Château Corbin

>> La Cité Médiévale de Liverdun un jour de Foire!

> Le Marché Médiéval

Dans les rues recouvertes de pailles, le marché regroupe une quarantaine d’artisans et commerçants sélectionnés pour leur savoir-faire calligraphe, forgeron, cordier ou encore vannier.

> COSTUMEZ VOUS et rejoignez les 500 Personnes costumées dans les Rues

Pour une immersion totale, l’OMA propose la location de plus de 600 costumes à partir du 25 avril 2026 à une nouvelle adresse 6 place de la Fontaine (1er étage).

> Renseignements medievaleliverdun@gmail.com.

La location d’un costume adulte à l’OMA donne droit à un billet exonéré pour le dimanche.

Car l’originalité de la manifestation, c’est d’abord 500 personnes costumées qui parcourent les rues de la ville haute.

> Restauration Médiévale & Eco-Responsable

Plusieurs points de restauration tenus par des bénévoles proposent des plats typiques et des menus sorcière préparés à partir de produits locaux. L’événement utilise des écocups réutilisables et de la vaisselle 100% recyclable.

> Plus de 7 000 visiteurs attendus

Après les travaux sur le site historique, le public est invité à redécouvrir la Chapelle du Bel Amour et l’Église Saint-Pierre. Les Liverdunois participent activement en décorant leurs maisons et en ouvrant leurs caves voûtées pour l’occasion.

>> Infos Pratiques

>> C’est où?

Cité médiévale,

54460 Liverdun.

> Entre Nancy et Pont-à-Mousson > Accès A31 sortie Liverdun.

– Nouveau Parkings et navettes gratuits mis en place durant les deux jours.

– Accès PMR réservé sur le parking de la mairie avec navette aménagée.

Tarifs de l’évènement

Samedi 23 MAI 2026: marché médiéval et spectacle nocturne à 20h: entrée libre.

Dimanche 24 MAI 2026: tarifs entrée:

– Normal 6 €

– Gratuit pour les de 12 ans

– Réduit 3 € 12/17 ans, demandeurs d’emploi, PMR, personnes en costume médiéval, adh. FFFSH.Tout public

6 .

Rue de la Porte Haute Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 24 46 76 medievaleliverdun@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 24th Médiévale de Liverdun, more than 500 people will be in costume; the troupes will bring the medieval town to life, both on stage and on the road. The theme of this year’s event is the mythical figure of the Vouivre. Entertainment and shows start on Saturday evening, with introductory workshops and catering.

Liverdun’s Office Municipal d’Animation (OMA) invites you to the 24th edition of its Fête Médiévale, starting at 5pm on Saturday May 23, 2026, and continuing all day on Sunday May 24, 2026. To help you live to the rhythm of the Middle Ages, the upper town of Liverdun is going back in time and transforming itself after a year’s absence.

Forget your everyday life and enjoy the smell of straw, medieval cuisine, the sound of craftsmen and the atmosphere of the market of yesteryear!

>> 24th Liverdun Medieval Market

>> Saturday 23rd and Sunday 24th May 2026

> A fully family-friendly festival

With non-stop entertainment and shows, workshops and games for children, arts and crafts, and eco-responsible medieval catering in the medieval town, perched on a rocky outcrop that dominates the surrounding area and offers an exceptional panorama of the Boucle de la Moselle.

Liverdun 2026 Medieval Festival poster

>> Saturday, May 23, 2026 from 5pm FREE ENTRY

>> Medieval Market and Night Show

This year, the festival kicks off on Saturday evening (5:00 pm 10:00 pm) with the medieval market and a snack bar.

> Fireworks show at 8pm

The highlight of the evening will be a large-scale fire show centered on the theme of the 2026 edition: the Vouivre, a legendary fantasy creature.

>> Sunday, May 24, 2026 10am-6pm

>> Medieval market, shows, catering, workshops, walkabouts

> Continuous shows

A blend of technical prowess, humor, street theater and medieval music, the straw-covered streets are filled with one show after another. This year also marks the return of the famous troupe of Ménil Saint-Michel knights.

> On the program:

– Equestrian shows and rides

– Knightly combat and encampments (Vikings, Templars…)

– Musicians, troubadours and strolling minstrels

– Workshops for children (stone-cutting, pottery, ironwork)

– Exhibition Autour du conte at Château Corbin

>> The Medieval City of Liverdun on a Fair Day!

> The Medieval Market

In the straw-covered streets of Liverdun, the market brings together some forty craftsmen and tradespeople selected for their expertise: calligraphers, blacksmiths, tailors and basket-makers.

> COSTUME YOURSELF and join the 500 Costumed People in the Streets

For a totally immersive experience, the OMA is offering over 600 costumes for hire from April 25, 2026, at a new address: 6 place de la Fontaine (1st floor).

> Information: medievaleliverdun@gmail.com.

Rental of an adult costume at the OMA entitles you to a free Sunday ticket.

The originality of the event lies first and foremost in the fact that 500 costumed people will take to the streets of the upper town.

> Medieval & Eco-Responsible Catering

Several volunteer-run catering outlets offer typical dishes and witch menus made from local produce. The event uses reusable ecocups and 100% recyclable crockery.

> Over 7,000 visitors expected

Following work on the historic site, the public is invited to rediscover the Chapelle du Bel Amour and Église Saint-Pierre. Liverdunois are actively participating by decorating their homes and opening their vaulted cellars for the occasion.

>> Practical info

>> Where?

Medieval town,

54460 Liverdun.

> Between Nancy and Pont-à-Mousson > Access A31: Liverdun exit.

– New: Free parking and shuttles available on both days.

– PMR access reserved on the town hall parking lot with shuttle bus.

Event rates

Saturday MAY 23 2026: medieval market and night show at 8pm: free admission.

Sunday MAY 24 2026: admission:

– Normal: 6 ?

– Free for children under 12

– Reduced admission 3 ? 12/17 years old, unemployed, PRM, people in medieval costume, FFFSH members. FFFSH MEMBERS.

L’événement Journee médievale de Liverdun 24e édition Liverdun a été mis à jour le 2026-04-11 par TOURISME BASSIN de POMPEY