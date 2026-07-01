EXPOSITION SKARO O CHÂTEAU Mauguio
jeudi 9 juillet 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
EXPOSITION SKARO O CHÂTEAU
23 rue Diderot Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-09
Rendez-vous tout l’été au Château des Comtes de Melgueil pour découvrir cette exposition !
Sckaro est un artiste français issu de la scène graffiti. Ses créations développent un univers artistique mêlant réalisme, influences classiques et culture urbaine. À travers ses fresques monumentales, il explore des thèmes liés à l’humain, à la mémoire et à la nature, créant des œuvres sensibles et poétiques reconnues en France comme à l’international.
Ne manquez pas la soirée de vernissage le jeudi 9 juillet à 18h30.
Exposition du 9 juillet au 30 août 2026
Uniquement les dimanches matin de 9h30 à 13h
Entrée libre
Château des Comtes de Melgueil
23 rue Diderot, 34130 Mauguio
INFORMATIONS
Service Culture, Traditions et Patrimoine
Tél 04 67 29 65 35
E-mail culture@mauguio-carnon.com .
23 rue Diderot Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com
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English : EXPOSITION SKARO O CHÂTEAU
Come visit the Château des Comtes de Melgueil all summer long to check out this exhibition!
L’événement EXPOSITION SKARO O CHÂTEAU Mauguio a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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