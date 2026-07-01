Informations pratiques

Mauguio

EXPOSITION SKARO O CHÂTEAU

23 rue Diderot Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-09

Rendez-vous tout l’été au Château des Comtes de Melgueil pour découvrir cette exposition !

Sckaro est un artiste français issu de la scène graffiti. Ses créations développent un univers artistique mêlant réalisme, influences classiques et culture urbaine. À travers ses fresques monumentales, il explore des thèmes liés à l’humain, à la mémoire et à la nature, créant des œuvres sensibles et poétiques reconnues en France comme à l’international.

Ne manquez pas la soirée de vernissage le jeudi 9 juillet à 18h30.

Exposition du 9 juillet au 30 août 2026

Uniquement les dimanches matin de 9h30 à 13h

Entrée libre

Château des Comtes de Melgueil

23 rue Diderot, 34130 Mauguio

INFORMATIONS

Service Culture, Traditions et Patrimoine

Tél 04 67 29 65 35

E-mail culture@mauguio-carnon.com .

23 rue Diderot Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com

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English : EXPOSITION SKARO O CHÂTEAU

Come visit the Château des Comtes de Melgueil all summer long to check out this exhibition!

L’événement EXPOSITION SKARO O CHÂTEAU Mauguio a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MAUGUIO-CARNON