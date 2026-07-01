SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À CARNON Mauguio
jeudi 9 juillet 2026 · Mauguio
Informations pratiques
Mauguio
SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À CARNON
Mauguio Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Profitez de séances de cinéma en plein air à Carnon !
Les jeudis en saison, profitez de séances de cinéma en plein air, au jardin du Bosquet à Carnon !
Découvrez le programme
Jeudi 9 juillet à 22h Michael
Jeudi 16 juillet à 22h Les enfants de la résistance
Jeudi 23 juillet à 22h Super Mario Galaxy, le film
Jeudi 6 août à 21h30 Toy Story 5
Jeudi 13 août à 21h30 Star Wars The Mandalorian and Grogu
Jeudi 20 août à 21h30 Des Minions et des monstres
Jeudi 27 août à 21h30 Chers parents
Jardin du Bosquet à Carnon
Tarif 5€ Pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan
+ d’infos 04 67 29 65 35 .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15
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English : SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À CARNON
Enjoy outdoor movie screenings in Carnon!
L’événement SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À CARNON Mauguio a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MAUGUIO-CARNON
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- Poucette – Saison culturelle de Mauguio – Carnon (34), Salle Rosa Parks, Mauguio 7 avril 2027