Informations pratiques

Mauguio

SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À CARNON

Mauguio Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Profitez de séances de cinéma en plein air à Carnon !

Les jeudis en saison, profitez de séances de cinéma en plein air, au jardin du Bosquet à Carnon !

Découvrez le programme

Jeudi 9 juillet à 22h Michael

Jeudi 16 juillet à 22h Les enfants de la résistance

Jeudi 23 juillet à 22h Super Mario Galaxy, le film

Jeudi 6 août à 21h30 Toy Story 5

Jeudi 13 août à 21h30 Star Wars The Mandalorian and Grogu

Jeudi 20 août à 21h30 Des Minions et des monstres

Jeudi 27 août à 21h30 Chers parents

Jardin du Bosquet à Carnon

Tarif 5€ Pas de réservation, billetterie sur place par CinéPlan

+ d’infos 04 67 29 65 35 .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 50 51 15

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English : SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À CARNON

Enjoy outdoor movie screenings in Carnon!

L’événement SOIRÉES CINÉMA EN PLEIN AIR À CARNON Mauguio a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MAUGUIO-CARNON