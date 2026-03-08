Exposition SOLAIRE, une odyssée sensible Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy
Début : 2026-07-03
fin : 2026-01-17
À l’occasion du double anniversaire du Site Le Corbusier à Firminy, Döppel Studio présente SOLAIRE, une odyssée sensible, une expérience immersive qui explore les interactions entre lumière, architecture et perception sensorielle.
Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Rue des noyers Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 61 08 72 information@sitelecorbusier.com
To mark the double anniversary of the Site Le Corbusier in Firminy, Döppel Studio presents SOLAIRE, a sensitive odyssey, an immersive experience exploring the interactions between light, architecture and sensory perception.
