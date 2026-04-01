Marché de Firminy Place du Breuil Firminy
Marché de Firminy Place du Breuil Firminy vendredi 2 octobre 2026.
Firminy
Marché de Firminy Place du Breuil
Place du Breuil Firminy Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-02
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-10-02
Le marché de la place du Breuil accueille cent vingt commerçants non-alimentaires textile, chaussures, bijoux, mercerie, literie, bazar, etc.
.
Place du Breuil Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 40 50 60 mairie@ville-firminy.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The market on Place du Breuil is home to 120 non-food retailers selling textiles, shoes, jewelry, haberdashery, bedding, bazaars and much more.
L’événement Marché de Firminy Place du Breuil Firminy a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès
À voir aussi à Firminy (Loire)
- Exposition SOLAIRE, une odyssée sensible Site Le Corbusier Site mondial d’architecture moderne du XXème siècle Firminy 3 juillet 2026
- Marché de Firminy Firminy 2 octobre 2026
- BOODER – BOODER A L ECOLE LE FIRMAMENT Firminy 24 octobre 2026
- DJAL LE FIRMAMENT Firminy 17 décembre 2026