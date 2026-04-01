Firminy

Marché de Firminy Place du Breuil

Place du Breuil Firminy Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-02

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-10-02

Le marché de la place du Breuil accueille cent vingt commerçants non-alimentaires textile, chaussures, bijoux, mercerie, literie, bazar, etc.

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Place du Breuil Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 40 50 60 mairie@ville-firminy.fr

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English :

The market on Place du Breuil is home to 120 non-food retailers selling textiles, shoes, jewelry, haberdashery, bedding, bazaars and much more.

L’événement Marché de Firminy Place du Breuil Firminy a été mis à jour le 2023-10-01 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès