Exposition « Firminy, c’était mieux avant ? Flashback », Site Le Corbusier, Firminy

Informations pratiques

Exposition « Firminy, c’était mieux avant ? Flashback » 19 et 20 septembre Site Le Corbusier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au sein de la Maison de la Culture conçue par Le Corbusier, plongez dans la vie des Appelous et Appelouses à travers des photographies et des documents inédits. Exhumez le passé, le temps d’un parcours contemplatif et d’une immersion évocatrice du quotidien et de l’extraordinaire à Firminy.

Exposition proposée par les Archives municipales de Firminy.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 61 08 72 http://www.sitelecorbusier.com Le site Le Corbusier est un site mondial d’architecture moderne.

Le Corbusier, architecte de renommée internationale et fondateur de l’architecture moderne, a choisi Firminy pour concevoir son plus grand ensemble architectural en Europe.

Ce site unique regroupe : la Maison de la Culture, le Stade, l’église Saint-Pierre, la piscine et l’Unité d’Habitation (appartement-témoin, école maternelle, toit terrasse avec son magnifique théâtre de plein air et une vue imprenable sur les environs).

Plusieurs types de visites – libres ou guidées – vous donnent les clefs de lecture de ces Monuments historiques. Vous découvrirez d’une part les jeux de lumières, de couleurs, de volumes et d’autre part les grands principes urbanistiques de la fameuse Charte d’Athènes.

Gabriele Croppi © Conception, Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). Réalisation, José Oubrerie architecte (1970-2006) Sortie n°32 par la N88.

Au sein de la Maison de la Culture conçue par Le Corbusier, plongez dans la vie des Appelous et Appelouses à travers des photographies et des documents inédits. Exhumez le passé, le temps d’un et du …

Saint-Etienne Tourisme et Congrès © F.L.C./ADAGP