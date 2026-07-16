Couvige – rassemblement de dentellières à la Maison de la Culture Le Corbusier, Site Le Corbusier, Firminy

Informations pratiques

Couvige – rassemblement de dentellières à la Maison de la Culture Le Corbusier 19 et 20 septembre Site Le Corbusier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

80 dentellières du monde entier rassemblées à la Maison de la Culture !

Après le succès de l’édition 2024, le couvige de la Maison de la Culture se met à l’heure internationale. Venez rencontrer 80 dentellières venues de 10 pays différents : de France mais aussi des États-Unis, de Suisse, du Paraguay ou encore de Slovaquie. Admirez leur travail, assistez à des démonstrations ou venez pourquoi pas vous approvisionner en matériel spécialisé !

Organisé par l’association Aya Seniors, avec le soutien de la Ville de Firminy et du Site Le Corbusier.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 61 08 72 http://www.sitelecorbusier.com Le site Le Corbusier est un site mondial d’architecture moderne.

Le Corbusier, architecte de renommée internationale et fondateur de l’architecture moderne, a choisi Firminy pour concevoir son plus grand ensemble architectural en Europe.

Ce site unique regroupe : la Maison de la Culture, le Stade, l’église Saint-Pierre, la piscine et l’Unité d’Habitation (appartement-témoin, école maternelle, toit terrasse avec son magnifique théâtre de plein air et une vue imprenable sur les environs).

Plusieurs types de visites – libres ou guidées – vous donnent les clefs de lecture de ces Monuments historiques. Vous découvrirez d’une part les jeux de lumières, de couleurs, de volumes et d’autre part les grands principes urbanistiques de la fameuse Charte d’Athènes.

Gabriele Croppi © Conception, Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). Réalisation, José Oubrerie architecte (1970-2006) Sortie n°32 par la N88.

80 dentellières du monde entier rassemblées à la Maison de la Culture !

(c) Saint-Etienne Tourisme et Congrès