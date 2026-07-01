Maison de la Culture Le Corbusier, Site Le Corbusier, Firminy

Informations pratiques

Maison de la Culture Le Corbusier 19 et 20 septembre Site Le Corbusier Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au sein du plus grand site Le Corbusier en Europe, la Maison de la Culture est la seule réalisation achevée du vivant de l’architecte.

Sa toiture courbe et sa façade inclinée lui donnent un profil unique. Cet édifice abrite notamment une salle de spectacle, des salles d’atelier et un foyer-bar entièrement meublés par le designer Pierre Guariche.

Expositions et événements tout au long du week-end. Ouverture du foyer-bar samedi et dimanche de 10h à 18h au profit de l’association Aya Seniors.

Découvrez le programme complet des Journées européennes du Patrimoine dans les édifices Le Corbusier à Firminy en consultant les fiches correspondantes.

Site Le Corbusier Boulevard périphérique du stade, 42700 Firminy, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 61 08 72 http://www.sitelecorbusier.com Le site Le Corbusier est un site mondial d’architecture moderne.

Le Corbusier, architecte de renommée internationale et fondateur de l’architecture moderne, a choisi Firminy pour concevoir son plus grand ensemble architectural en Europe.

Ce site unique regroupe : la Maison de la Culture, le Stade, l’église Saint-Pierre, la piscine et l’Unité d’Habitation (appartement-témoin, école maternelle, toit terrasse avec son magnifique théâtre de plein air et une vue imprenable sur les environs).

Plusieurs types de visites – libres ou guidées – vous donnent les clefs de lecture de ces Monuments historiques. Vous découvrirez d’une part les jeux de lumières, de couleurs, de volumes et d’autre part les grands principes urbanistiques de la fameuse Charte d’Athènes.

Gabriele Croppi © Conception, Le Corbusier architecte, José Oubrerie assistant (1960-65). Réalisation, José Oubrerie architecte (1970-2006) Sortie n°32 par la N88.

Au sein du plus grand site Le Corbusier en Europe, la Maison de la Culture est la seule réalisation achevée du vivant de l’architecte.

Arnaud Frich ©FLC/ADAGP